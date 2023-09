Die Teilnehmer der Internationalen Konferenz zur Ernährungssicherheit in Samarkand riefen die Welt zum Handeln auf, um eine der größten globalen Herausforderungen zu lösen: den Zugang zu Nahrung für alle zu gewährleisten.

Samarkand in Usbekistan war Gastgeber der Internationalen Konferenz über Ernährungssicherheit. Im Jahr 2022 waren 735 Millionen Menschen auf der Welt von Hunger betroffen. Der fehlende Zugang zu Nahrungsmitteln und gesunden Ernährungsweisen ist ein globales Problem, das noch immer ungelöst ist.

Die Teilnehmer der Konferenz forderten gemeinsame Maßnahmen, um die Ernährungssicherheit für Menschen auf der ganzen Welt zu gewährleisten.

Die Veranstaltung wurde von Usbekistan mit Unterstützung der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) organisiert. An der Veranstaltung nahmen die Landwirtschaftsminister zahlreicher Länder sowie internationale Experten für Ernährungssicherheit teil.

Aufrufe zur weltweiten Zusammenarbeit

Wie realistisch ist es, das zweite Ziel der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung, nämlich "Null Hunger" bis 2030 zu erreichen? Diese Frage gehörte zu den wichtigsten Themen, die diskutiert wurden.

"Leider sieht es derzeit so aus, als würden wir das nachhaltige Entwicklungsziel Nr. 2 nicht erreichen; das sagen uns die Daten", sagte Corinna Hawkes, Direktorin der Abteilung für Nahrungsmittelsysteme und Lebensmittelsicherheit der FAO. "Was wir dringend brauchen, ist Zusammenarbeit", plädierte sie. "Wir haben Nahrungsmittelsysteme, die keine Nahrungsmittelsicherheit garantieren: Um Probleme in Bezug auf Wirtschaft, Umwelt, Gesundheit oder soziale Probleme zu lösen, die Teil der Nahrungsmittelsysteme sind, müssen die Menschen, die an diesen Themen arbeiten, miteinander reden und kooperieren", betonte sie.

Bewaffnete Konflikte, Unterbrechungen in den Lieferketten, Armut, Klimawandel... Die Ernährungssicherheit ist von zahlreichen Bedrohungen betroffen, und immer mehr Menschen auf der Welt müssen Hunger leiden. Seit 2019 sind es mehr als 122 Millionen Menschen mehr, die aufgrund von Konflikten, Pandemien und wiederholten Klimaschocks hungern.

"Die Gründe für die derzeitige Ernährungsunsicherheit in Ländern wie Afghanistan und dem Jemen sind der Klimawandel und die soziale und wirtschaftliche Instabilität", bemerkte Yerlan Baidaulet, Generaldirektor der Islamischen Organisation für Ernährungssicherheit. "Wir haben über globale Partnerschaft diskutiert: Das ist für uns die wichtigste Lösung: Ressourcen, Menschen und wissenschaftliche Methoden vor Ort zu bringen", sagte er.

Neue Entwicklungsmöglichkeiten schaffen

In der auf der Konferenz verabschiedeten Erklärung von Samarkand heißt es, dass bis 2030 nach aktuellen Prognosen noch 670 Millionen Menschen Hunger leiden werden.

"Es ist sehr wichtig zu prüfen, wie die Einkommen von Landwirten und anderen Menschen in ländlichen Gebieten durch Diversifizierung der Lebensgrundlagen und Schaffung neuer Möglichkeiten verbessert werden können", versicherte Aly Abousabaa, Generaldirektor des Internationalen Zentrums für landwirtschaftliche Forschung in Trockengebieten (ICARDA).

Neue Technologien, Innovationen und Wissenschaft könnten eine Schlüsselrolle bei der Umgestaltung der Agrar- und Lebensmittelsysteme spielen, die eine der Säulen der Ernährungssicherheit darstellen.

"Es ist sehr wichtig, diese strategischen Überlegungen zu Innovation, Technologie und Wissenschaft zu verbreiten und sie auf die Ebene der Gemeinschaften herunterzuholen, um sicherzustellen, dass sie Zugang dazu haben", meinte Vincent Martin, Direktor des Büros für Innovation bei der FAO.

"Eine der großen Lücken, die wir sehen", fuhr er fort, "ist, dass die Menschen, die diese Innovationen am meisten brauchen, diejenigen sind, die keinen Zugang dazu haben. Es gibt ein Zugangsdefizit, ein Informationsdefizit und wir müssen dieses Defizit beheben", betonte er.

Wasserknappheit in der landwirtschaftlichen Produktion

Die Ernährungssicherheit ist eine der obersten Prioritäten Usbekistans, eines Landes, das doppelt eingeschlossen ist und mit verschiedenen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel konfrontiert ist. Die Strategie seiner Behörden zielt darauf ab, den Wasserverbrauch in der Landwirtschaft durch den Einsatz moderner wassersparender Technologien zu senken.

Die Frage der Wasserressourcen ist eine der komplexesten für die zentralasiatischen Länder.

"Der usbekische Landwirtschaftsminister Aziz Voitov sagte Euronews: "Mit unseren Nachbarn arbeiten wir bereits in diese Richtung, nämlich um die Wasserressourcen zu schonen. "Aber wir haben mit unseren Nachbarpartnern auch über die gemeinsame effiziente Nutzung von Land und die Produktion von Lebensmitteln gesprochen, so dass wir gemeinsam effektiv an der Ernährungssicherheit arbeiten können", sagte er.

Auf die am besten geeigneten Kulturen setzen

Der Bogbon Farm Complex im Distrikt Jomboy leistet einen innovativen Beitrag zur Umsetzung der Strategie des Landes zur Ernährungssicherung. Die Einrichtung, deren Bau 2,6 Millionen US-Dollar gekostet hat, gehört zu den Tausenden von Begünstigten des umfassenden Projekts zur Entwicklung des Gartenbaus der usbekischen Regierung, das von der Weltbank und der Europäischen Union unterstützt wird.

In seinen In-vitro-Laboren werden Klonunterlagen verschiedener Obstbäume gezüchtet, die laut den Wissenschaftlern gegen den Klimawandel und Krankheiten resistent sind.

"Unser Wurzelstock kann den Salzgehalt des Bodens und Wasserknappheit überleben: Sie müssen ihn nur nehmen und in jeden Boden pflanzen", sagt Daler Subkhanov, Generaldirektor des Bogbon Agricultural Complex.

Innerhalb des Labors werden Bodenproben aus verschiedenen Regionen des Landes analysiert. Die Landwirte können dann die Unterlagen kaufen, die am besten geeignet sind, um auf ihren Böden zu wachsen.

"Der Vorteil dieser Unterlagen", versichert der Landwirt Saberjan Akramov, "ist, dass sie frei von Viren und Pilzen sind. Die Unterlagen dieser Sämlinge sind speziell an den lokalen Boden angepasst, was eine gute Ernte garantiert", merkt er an.

Die Konferenz in Samarkand hat der Welt eine starke Botschaft übermittelt: Es ist an der Zeit, Alarm zu schlagen und zusammenzuarbeiten, um die Ernährungssicherheit für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt zu gewährleisten.