Covid-Medikament Molnupiravir führt zu Virusmutationen - auch zu gefährlichen?

Das Covid-Medikament Molnupiravir - in Europa Lagevrio genannt - wirkt, indem es im Coronavirus SARS-CoV-2 für Mutationen im viralen Genom sorgt. Doch kann das auch eine zusätzliche Ausbreitung des Virus bedeuten?

Ein antivirales Medikament, das zur Behandlung von COVID-19-Erkrankungen eingesetzt wird, wurde mit Mutationen des Coronavirus in Verbindung gebracht, die dann vermutlich an andere Menschen weitergegeben werden, so Forscher.

Die Wissenschaftler haben die COVID-19-Mutationen im Laufe der Zeit aufgezeichnet, um zu sehen, wie und wann sich das Virus entwickelt hat. Sie entdeckten ungewöhnliche „Mutationsereignisse", die mit erkrankten Menschen in Verbindung gebracht wurden, die das Medikament Molnupiravir (in Europa als Lagevrio bekannt) eingenommen hatten.

Mittel ruft Mutationen im Genom des Virus hervor

Das vom Unternehmen Merck Sharp & Dohme (MSD) hergestellte Molnupiravir war eines der ersten antiviralen Mittel, das während der Pandemie für die Behandlung von COVID-19 zur Verfügung stand. Es wirkt, indem es Mutationen im Genom des Virus hervorruft, was das Virus im Wesentlichen daran hindert, sich zu vermehren und die Viruslast zu verringern. Das hilft dem Immunsystem des Körpers, die Infektion in Schach zu halten. Doch es besteht die Gefahr, dass neue Varianten entstehen, die möglicherweise gefährlich sein und sich rasch ausbreiten könnten.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfahl Molnupiravir im März 2022 für die Behandlung von Patienten mit einem hohen Risiko für einen Krankenhausaufenthalt und machte es damit zum ersten oralen antiviralen Medikament in ihrem Behandlungsleitfaden für diese Infektion.

Forscher des britischen Francis-Crick-Instituts, der Universität Cambridge, des Imperial College London, der Universität Liverpool, der Universität Kapstadt und der UK Health Security Agency (UKHSA) untersuchten weltweite Sequenzierdatenbanken des COVID-19-Virus und untersuchten einen „Stammbaum" mit 15 Millionen Sequenzen.

Auf diese Weise kamen sie der Entwicklungsgeschichte des Virus auf die Spur und stellten fest, wann Mutationen aufgetreten sind.

Lässt „das Virus so stark mutieren", „dass es tödlich geschwächt wird"

Die Forscher veröffentlichten ihre Ergebnisse in der Fachzeitschrift Nature und stellten fest, dass die Mutationen im Jahr 2022 zugenommen hatten, also zu einem Zeitpunkt, der mit der Einführung von Molnupiravir zusammenfiel. Sie fanden auch heraus, dass die Mutationen eher bei älteren Patienten zu finden waren, denen das Medikament eher verschrieben wurde, da sie als stärker gefährdet für einen Krankenhausaufenthalt galten.

„Molnupiravir ist eines von mehreren Mitteln, die zur Bekämpfung von COVID-19 eingesetzt werden. Es gehört zu einer Klasse von Medikamenten, die das Virus so stark mutieren lassen können, dass es tödlich geschwächt wird", sagte Christopher Ruis von der medizinischen Fakultät der Universität Cambridge.

„Wir haben jedoch festgestellt, dass dieser Prozess bei einigen Patienten nicht alle Viren abtötet und sich einige mutierte Viren weiter verbreiten können. Das muss bei der Bewertung des Gesamtnutzens und der Gefahren von Molnupiravir und ähnlichen Arzneimitteln berücksichtigt werden".

Die Forscher fanden heraus, dass mindestens 30 Prozent der „Mutationsereignisse" in England mit der Verwendung von Molnupiravir zusammenhingen. Sie sahen kleine Anhäufungen von Mutationen, die darauf schließen ließen, dass sich andere Patienten mit dem mutierten Virus angesteckt hatten. Derzeit seien jedoch keine besorgniserregenden Varianten mit dieser Signatur verbunden, fügten sie hinzu.

Gefragt sind Medikamente, die die Dauer der Erkrankung verkürzen

„COVID-19 hat immer noch erhebliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Einige Menschen haben Schwierigkeiten, das Virus loszuwerden. Deshalb ist es wichtig, dass wir Medikamente entwickeln, die die Dauer der Erkrankung verkürzen", so Theo Sanderson, Hauptautor und Postdoktorand am Francis Crick Institute.

„Unsere Ergebnisse zeigen jedoch, dass ein bestimmtes antivirales Medikament, Molnupiravir, auch zu neuen Mutationen führt und die genetische Vielfalt in der überlebenden Viruspopulation erhöht."

Er sagte, dass die Ergebnisse für die laufende Bewertung von Molnupiravir nützlich seien und dass bei der Entwicklung neuer Medikamente die Möglichkeit berücksichtigt werden sollte, dass Mutationen durch Virostatika verursacht werden.

„Unsere Arbeit zeigt, dass die beispiellose Größe der Sequenzdatensätze nach der Pandemie, die von Tausenden von Forschern und Mitarbeitern des Gesundheitswesens auf der ganzen Welt gemeinsam erstellt wurden, große Möglichkeiten bietet, Einblicke in die Entwicklung des Virus zu gewinnen, die durch die Untersuchung von Daten aus einem einzelnen Land nicht möglich wären", fügte er hinzu.