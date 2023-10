Podlachien: Der "Silicon Forest" Polens

Von Damon Embling

Die polnische Region Podlachien ist geprägt von Natur und Wäldern. Mit ihrer blühenden Technologie- und IT-Szene strebt sie jetzt auch danach, eine Art "Silicon Forest" zu werden.

Innovation ist das Herzstück der Investitionsvision der polnischen Region Podlachien. Man will ein Ökosystem fördern, in dem nach Angaben von investinpodlaskie.pl bereits mehr als 10.000 Menschen im IT-Sektor beschäftigt sind, darunter über 4000 Softwareentwickler.

In dieser Focus-Folge geht es um die internationale TenderHut-Gruppe, die in Podlachien verwurzelt ist. Eines ihrer 15 Unternehmen, Holo4Labs, hat eine fortschrittliche Augmented-Reality-Technologie entwickelt, die Wissenschaftlern manuelle, zeitaufwändige Aufgaben abnimmt. Dem Unternehmen zufolge kann seine Hightech-Brille die Entwicklung von Medikamenten um bis zu drei Jahre verkürzen.

Wir besuchen die Medizinische Universität Bialystok und die Technische Universität Bialystok, beide in der regionalen Hauptstadt, um zu erfahren, welche Rolle Innovation für Studenten spielt. Wir erfahren, wie die Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Unternehmen funktioniert, um Ideen aus den Labors und Klassenzimmern in die Praxis zu bringen.

Wir lernen "Photon" kennen, einen interaktiven Roboter, der Schulkindern den Umgang mit Technologie näher bringt und von Absolventen aus Podlachien entwickelt wurde.

Laut Photon Education, dem Start-up-Unternehmen, das dahinter steht, sind inzwischen 60.000 Roboter in Klassenzimmern in Europa und den USA im Einsatz. Während das Unternehmen wächst, erklärt Photon, warum es seinen regionalen Wurzeln treu bleiben will.

Mit Blick auf die Zukunft setzt Podlachien auf qualifizierte Hochschulabsolventen, um seine Hightech-Vision zu verwirklichen. Die Region ist sich jedoch bewusst, dass eine der größten Herausforderungen darin besteht, genügend Studenten zu finden.