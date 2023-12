Von Euronews

Eine neue Studie über zusammenlebende heterosexuelle Paare aus der ganzen Welt hat ergeben, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass beide Partner einen hohen Blutdruck haben.

Sind Sie beide in einer heterosexuellen Beziehung und haben Sie hohen Blutdruck? Laut einer neuen Studie ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch Ihr Lebenspartner an Bluthochdruck leidet.

Bei 20 bis 47 Prozent der verheirateten oder verpartnerten Paare, die in einem gemeinsamen Haushalt lebten und mittleren Alters oder älter waren, hatten beide Partner Bluthochdruck, so die am Mittwoch im Journal of the American Heart Association veröffentlichte Studie.

Die multinationale Studie wurde in den USA, England, China und Indien durchgeführt.

"Viele Menschen wissen, dass Bluthochdruck bei Erwachsenen mittleren und höheren Alters häufig vorkommt, aber wir waren überrascht, dass bei vielen älteren Paaren in den USA, England, China und Indien sowohl der Ehemann als auch die Ehefrau Bluthochdruck hatten", sagte die Hauptautorin Chihua Li, eine Postdoktorandin an der Universität von Michigan in den USA, in einer Erklärung.

"In den USA beispielsweise hatten bei mehr als 35 Prozent der Paare, die 50 Jahre oder älter waren, beide einen hohen Blutdruck".

An der Studie nahmen 3 989 amerikanische Paare, 1 086 englische Paare, 6 514 chinesische Paare und 22 389 indische Paare teil.

Hoher Blutdruck häufiger in den USA und in Großbritannien

In England lag die Prävalenz von Bluthochdruck bei beiden Partnern bei 47 Prozent. In den USA lag sie bei 38 Prozent, in China bei 21 Prozent und in Indien bei 20 Prozent.

Bei Ehefrauen, deren Ehemänner Bluthochdruck hatten, war die Wahrscheinlichkeit, dass sie ebenfalls an Bluthochdruck litten, in China um 26 % höher als bei Ehefrauen, die mit Menschen ohne Bluthochdruck verheiratet waren.

In Indien war die Wahrscheinlichkeit, dass Ehefrauen, deren Ehemänner an Bluthochdruck litten, um 19 % höher, in den USA und England um 9 %. Bei den Ehemännern gab es ähnliche Zusammenhänge.

"Bluthochdruck ist in den USA und England weiter verbreitet als in China und Indien, aber die Assoziation zwischen dem Blutdruckstatus der Paare war in China und Indien stärker als in den USA und England", sagte Peiyi Lu, ein Post-Doc in Epidemiologie an der Mailman School of Public Health der Columbia University, in einer Erklärung.

"Ein Grund dafür könnte kultureller Natur sein. In China und Indien ist der Glaube an den Zusammenhalt der Familie stark ausgeprägt, so dass Paare die Gesundheit des jeweils anderen stärker beeinflussen könnten".

Zu den Einschränkungen der Studie gehörte, dass sie nur eine Blutdruckmessung bei den Teilnehmern umfasste und dass sie nur heterosexuelle Paare untersuchte.

Die Autoren erklärten, dass diese Studie das Potenzial für eine paarweise Behandlung von Bluthochdruck aufzeigt. Nach Angaben der EU-Statistikbehörde Eurostat leiden 22 Prozent der Menschen in den Mitgliedstaaten an Bluthochdruck.

Studien haben gezeigt, dass Bluthochdruck einer der wichtigsten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt, Herzversagen und Schlaganfall ist.