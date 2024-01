Das Medikament Hydroxychloroquin wurde während der Pandemie inoffiziell verschrieben und insbesondere von einem bekannten französischen Forscher angepriesen.

WERBUNG

Das Malariamittel Hydroxychloroquin könnte während der ersten Welle der COVID-19-Pandemie in sechs Ländern zu fast 17 000 Todesfällen geführt haben.

Dieses Molekül wurde während der Pandemie von einer Minderheit von Gesundheitsexperten, darunter der französische Mikrobiologe Didier Raoult, als Wundermittel dargestellt.

Die Überzeugung des Wissenschaftlers, dass das Medikament ein Heilmittel für COVID-19 sei, wurde bald von einigen politischen Entscheidungsträgern aufgegriffen. Der französische Präsident Emmanuel Macron besuchte seine Einrichtung, und US-Präsident Donald Trump empfahl das Medikament im Jahr 2020 mit dem Hinweis, er selbst habe es bereits eingenommen.

Der Einsatz des Medikaments löste eine weltweite Kontroverse aus, da viele Gesundheitsexperten das Fehlen von Forschungsergebnissen oder wissenschaftlichen Beweisen für seine Wirksamkeit gegen COVID-19 anführten.

Die US Food and Drug Administration (FDA) erteilte im März 2020 eine Notfallzulassung für Hydroxychloroquin (HCQ), widerrief diese jedoch im Juni.

Es wurde festgestellt, dass das Medikament schwere Nebenwirkungen wie Herzrhythmusstörungen verursachen kann.

Fast 17.000 Todesfälle durch Hydroxychloroquin ausgelöst

Eine neue Studie, die in der Zeitschrift Biomedicine & Pharmacotherapy veröffentlicht wurde, schätzt nun die Folgen des Off-Label-Use des Medikaments.

Die Forscher unter der Leitung von Jean-Christophe Lega, Professor für Therapeutik im Krankenhaussystem von Lyon, Frankreich, untersuchten Studien, die von März 2020 bis Juli 2020 in Frankreich, den Vereinigten Staaten, Belgien, Italien, Spanien und der Türkei durchgeführt wurden.

"Die Einnahme von HCQ war in einer Metaanalyse randomisierter Studien mit einem 11-prozentigen Anstieg der Sterblichkeitsrate verbunden", heißt es in der Studie, die sich auf eine 2021 in Nature veröffentlichte Metaanalyse beruft, die die Forscher zur Berechnung der Zahl der durch das Medikament verursachten Todesfälle herangezogen haben.

Die geschätzte Zahl der Todesfälle in den europäischen Ländern betrug 240 in Belgien, 199 in Frankreich, 1.822 in Italien und 1.895 in Spanien.

"Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass es sich um eine grobe Schätzung handelt, die sich nur auf einige wenige Länder und einen kurzen Zeitraum bezieht, und dass die Gesamtzahl der Todesfälle wahrscheinlich viel höher ist", so Lega gegenüber dem französischen Fernsehsender France 3.

Die Ergebnisse sind mit Vorsicht zu genießen, da es sich um eine statistische Analyse handelt. Eine Einschränkung der Studie bestand darin, dass vor allem in Frankreich, der Türkei und Belgien kaum Daten über die Verwendung des Medikaments vorliegen.

Dennoch sagen die Forscher: "Dieses Ergebnis spricht für eine strenge Regulierung des Zugangs zu Off-Label-Verschreibungen bei künftigen Pandemien".