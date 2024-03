Von Euronews and AP

Weltraumwetterexperten erwarten, dass die Sonneneruption am Montag die Erde erreicht und einen geomagnetischen Sturm und das Auftreten von Polarlichtern verursacht.

Weltraumwetterexperten haben davor gewarnt, dass ein großer geomagnetischer Sturm am Montag den Funkverkehr auf der Erde stören könnte, nachdem sie den Plasmaausbruch einer Sonneneruption auf der Sonnenoberfläche beobachtet hatten.

Für diejenigen, die auf der Jagd nach der Aurora Borealis sind, bedeutet dies, dass großartige Polarlichtbeobachtungen möglich sein werden.

Laut der Warnung, die das Space Weather Prediction Center der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) in Boulder, Colorado, am Samstag herausgegeben hat, besteht jedoch für die Öffentlichkeit kein Grund zur Besorgnis.

Der Sturm könnte Hochfrequenz-Funkübertragungen unterbrechen, z. B. von Flugzeugen, die versuchen, mit Flugverkehrskontrolltürmen zu kommunizieren.

Die meisten Verkehrsflugzeuge können jedoch eine Satellitenübertragung als Backup nutzen, sagte Jonathan Lash, ein Meteorologe des Zentrums.

Sonnenaktivität am höchsten

Satellitenbetreiber könnten allerdings Probleme haben, ihre Satelliten zu verfolgen, und auch die Stromnetze könnten eine gewisse "induzierte Strömung" in ihren Leitungen spüren, die sie nicht bewältigen können, sagte er.

"Für die Allgemeinheit, die nachts einen klaren Himmel hat und sich in höheren Breitengraden befindet, wäre dies eine großartige Gelegenheit, den Himmel leuchten zu sehen", so Lash.

Alle 11 Jahre wechselt das Magnetfeld der Sonne, d. h. ihr Nord- und Südpol tauschen ihre Positionen.

Die Sonnenaktivität ändert sich während dieses Zyklus und befindet sich derzeit in der Nähe ihres höchsten Aktivitätsgrades, dem so genannten Sonnenmaximum.

Während dieser Zeit können geomagnetische Stürme, wie sie am Sonntag auftraten, ein paar Mal im Jahr die Erde treffen, so Lash. Während des solaren Minimums können dagegen einige Jahre zwischen den Stürmen vergehen.

Im Dezember hatte bereits die größte Sonneneruption seit Jahren den Funkverkehr gestört.