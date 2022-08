no comment

Ein bisschen Spass und Unterhaltung für die kriegsgezeichneten Kinder im Gaza-Streifen: Clowns haben in Rafah inmitten zerstörter Gebäude eine Vorstellung gegeben. "Die Kinder sind geistig sehr erschöpft", so Ahmed Jarbou, einer der Aktivisten. "Aber wir können ein bisschen Glück in ihre Herzen bringen."

Nach dreitägigen Kämpfen war am Sonntag zwischen Israel und der palästinensischen Organisation Islamischer Dschihad im Gazastreifen eine Waffenruhe in Kraft getreten. Das israelische Militär hatte am Freitag eine großangelegte Militäraktion gegen den Dschihad im Gazastreifen gestartet. Militante Palästinenser feuerten daraufhin Raketen auf israelische Ortschaften. Mindestens 47 Palästinenserinnen und Palästinenser wurden bei den Kämpfen getötet, darunter 16 Kinder.