König Willem-Alexander ist als Co-Pilot mit seiner Frau Königin Máxima und Prinzessin Amalia in Bonaire gelandet. Die Insel ist Teil der niederländischen Karibik . Die Royals besuchen die Antillen, um die Schäden nach Hurrikan Irma zu sehen und sich der erst 1873 beendeten Geschichte der Sklaverei zu stellen. Die königliche Familie wurde von Edison Rijna, dem stellvertretenden Gouverneur der Insel, empfangen.

Die köngliche Familie besichtigte zunächst die so genannten Sklavenhäuser, in denen die Menschen wohnten, die zur Arbeit auf den Salzpfannen gezwungen wurden. Nach Bonaire werden Willem-Alexander, Máxima und Amalia weitere karibische Inseln besuchen. Schwerpunkte ihrer Reise sind Umweltzerstörung und Sklaverei. So werden sie in Curaçao das Landhaus 'Knip' besuchen, das auf einer ehemaligen Plantage liegt, Hier hatte der Widerstandsführer Tula 1795 einen großen Aufstand angezettelt

Nicht alle sehen die Royals kritisch. Ein Junge findet es cool für die Familie zu spielen: "Das mache ich nur einmal in meinem Leben. Ich bin nicht nervös. Ich finde es cool, für sie zu spielen!"

Die königliche Familie besucht auch Sporteinrichtungen, kulturelle Organisationen und Naturparks. Prinzessin Amalia soll die Karibik kennenlernen. Denn viele Inseln sind Teil des niederländischen Königreichs .

Die Niederländischen Antillen waren ein niederländisches Überseegebiet, das geographisch zur Inselgruppe der Kleinen Antillen in der Karibik gehörte. Von 1948 bis 1954 waren sie ein autonomes Gebiet und eine Kolonie in der Nachfolge des ehemals größeren niederländischen Kolonialreiches. Mit dem "Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden" von 1954 bildeten die Niederländischen Antillen ein weiteres Land innerhalb des Königreiches der Niederlande, neben den europäischen Niederlanden und Suriname (bis 1975).

Aruba schied Ende 1985 aus dem Verband der Niederländischen Antillen aus. Am 10. Oktober 2010 wurde das politische Gebilde der Niederländischen Antillen aufgelöst: Curaçao und Sint Maarten erhielten innerhalb des Königreichs ebenfalls volle Autonomie, die verbleibenden Gebiete wurden auf eigenen Wunsch zu Besonderen Gemeinden des Lands Niederlande.