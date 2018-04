Im US-Bundesstaat Maryland ist ein Auto in eine Apotheke gerast. Die Kunden mussten um ihr Leben rennen, w¨ährend um sie herum die Arzneien durch den Geschäftsraum flogen.

Die Apotheke in Rockville wurde weitestgehend zerstört. Alle, die das miterlebt haben, werden diesen Schock nicht so leicht vergessen. Warum der Fahrer in die Aptheke raste, war zunächst nicht klar.

Bei dieser unglaublichen Szene wurde zum Glück niemand verletzt.