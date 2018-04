Naomi Campbell auf der ARISE Fashion Week in Lagos

Ausnahme-Model Naomi Campbell in Lila Flausch gehörte mit Sicherheit zu den großen Highlights der jüngsten ARISE Fashion Week in der nigerianischen Metropole Lagos. Die 47-Jährige lief für das südafrikanische Luxuslabel KLuK CGDT. Der Begriff ARISE steht für Africa Rising - also die aufstrebende einheimische Modeindustrie. Die Fashion Week gilt als eine äußert wichtige Plattform für afrikanische Designer.