Transformer: Roboter wird zum Auto

Japanische Ingenieure haben einen Roboter konstruiert, der sich in ein fahrtüchtiges Auto verwandelt. Der 3,7 Meter hohe zweisitzige Roboter "J-deite RIDE" kann sich in etwa einer Minute in einen Sportwagen verwandeln. Der Transformer kann entweder mit einer Geschwindigkeit von 100 Metern pro Stunde gehen oder auf seinen vier Rädern fahren. Der Roboter wurde allerdings noch nicht außerhalb des Werksgeländes getestet.

Vorbilder für das Roboter-Auto waren laut den Projektteilnehmern Transformatorenhelden aus Animefilmen. Mit "J-deite RIDE" wolle man andere inspirieren und die menschliche Vorstellungskraft erweitern. Laut den Entwickler wolle man die neue Technologie vorerst in der Unterhaltungsindustrie, wie Vergnügungsparks und Straßenparaden, einsetzen.