Auch am dritten Tag der Air Show in Zhengzhou beeindrucken internationalen Kunstflugpiloten durch ihre Stunts. Ziel der jährlichen Zhengzhou Air Show ist es das Konzept der Luftfahrt voranzutreiben und gleichzeitig eine professionelle und spannende Ausstellung für Luftfahrtbegeisterte zu liefern. Die Ausstellung möchte sich in naher Zukunft zur größten Luftfahrtveranstaltung in ganz Asien etablieren.