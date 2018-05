"Markle Sparkle": Pub in Washington im royalen Hochzeitsfieber

"Markle Sparkle" so der Name eines neuen Cocktails, den eine Bar in Washington D.C. geschaffen hat, zu Ehren der amerikanischen Schauspielerin Meghan Markle und ihrem Verlobten Prinz Harry. Prinz Harry, Enkel der britischen Königin Elizabeth und sechster der britischen Thronfolge wird Markle am 19. Mai auf Schloss Windsor heiraten, dort, wo britische Köngisfamilie seit mehr als 1000 Jahren zu Hause ist.

Der "Royal Wedding Pub" ist die neueste Persönlichkeit einer Bar mit ständig wechselnden Themen im Nordwesten von Washington, D.C. Mehrere Wochen hat der Umbau der Bar gedauert, nun sieht er aus wie die St. George's Chapel auf Schloss Windsor - mit gewölbter Decke und Buntglasfenstern.

Die Getränkekarte bietet neben "Markle Sparkle" auch weitere Cocktails mit einem britischen Touch an: "Harry und Meghan" kommt in einer Tasse, auf der das Foto der Verlobten prangt . Zu Liedern der Beatles und anderer britischer Bands schütteln die Barkeeper ihre speziellen Cocktails wie "When Harry met Meghan" und "American Princess".

Und "Markle Sparkle?" Dieses Getränk enthalte tatsächlich "Glitter", erklärt eine der Anwesenden mit einem Augenzwinkern.