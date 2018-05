Überraschendes 2. Treffen zwischen Nordkoreas Kim Jong Un und Südkoreas Präsidenten

Die Staatschefs von Nord- und Südkorea sind überraschend zu einem zweiten persönlichen Gespräch zusammen gekommen. Der südkoreanische Präsident Moon Jae In und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un trafen sich in im Grenzgebiet zwischen ihren Staaten. In den Gesprächen ging es um die Koreapolitik von US-Präsident Donald Trump und die Aussicht auf ein ursprünglich für Juni geplantes Gipfeltreffen mit Kim Jong Un.

Wenige Stunden vor dem koreanischen Treffen hatte der Präsident erklärt, ein Gipfel mit Kim sei nun doch vorstellbar. Am Tag zuvor hatte er das Treffen abgesagt mit der Begründung, Nordkorea haben sich gegenüber den USA offen feindselig gezeigt.