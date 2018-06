"Sportminister schon zurückgetreten?" - 12 Tweets zu #GERMEX

Kaum jemand hatte damit gerechnet, dass Deutschland bei der WM in Russland das erste Match gegen Mexiko verliert. Auf den Straßen hatten die ersten die Deutschlandfahnen an ihre Autos montiert - viele nach dem Spiel wohl einen Autokorso geplant. Ab 17 Uhr war es recht still in den deutschen Städten und Dörfern - viel los nur noch bei den Public Viewings.

Ihren Frust schreiben sich viele in den sozialen Medien von der Seele. Dabei gibt es auch Scherze von denen, die meinen, man solle den Fußball nicht allzu ernst nehmen.