Wacken: Auch Metal-Fans müssen schwitzen

Die sengende Hitze in weiten Teilen Deutschlands kann Metal-Fans nicht verprellen. Wetterstationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Berlin meldeten die höchsten Mindesttemperaturen von 24,4 Grad. Auch im norddeutschen Wacken werden Spitzentemperaturen erwartet - bis zu 30 Grad sollten es werden. Die Organisatoren des Heavy-Metal-Musikfestivals sahen sich dazu veranlasst, kostenlose Trinkwasserstationen aufzustellen. Traditionell wird in Wacken bei schlechtem Wetter und mit Schlammschlachten gefeiert.