USA wankelmütig: jetzt doch vielleicht Freihandel

Vor einem Monat wurde das Transpazifische Handelsabkommen CPTPP unterzeichnet. Ausgehandelt haben es elf Staaten, auch die USA waren an dem ursprünglich TPP genannten Abkommen beteiligt. Deren Präsident Donald Trump entschied aber schließlich, sein Land solle nicht an dem Freihandelsabkommen teilnehmen.

Would only join TPP if the deal were substantially better

Das könnte sich in Zukunft ändern. So lässt Trump jetzt prüfen, ob die USA doch noch in CPTPP einsteigen könnten. Bedingung sei aber, dass die USA dabei weitaus mehr für sich herausholen als in dem ursprünglichen Abkommen angekündigt.

Auf Twitter schrieb Trump, die USA hätten bereits Abkommen mit mehreren Teilnehmerstaaten des Handelsabkommens. So werde derzeit auch ein Vertrag mit Japan ausgehandelt, das die USA in der Vergangenheit beim Handel hart in die Mangel genommen habe.

Aus Japans Regierung wird die Ankündigung mit Vorsicht kommentiert. Dort heißt es: Man befürworte eine Entscheidung der USA für TPP. Das Abkommen neu zu verhandeln, würde aber extrem schwierig werden.