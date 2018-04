No Comment: Die beeindruckendsten Bilder der Woche

Das sind unsere Bilder der Woche:

Japan: Beim Sumō-Festival in Tokio wurde gestampft, was das Zeug hält. Bei den Schaukämpfen wird die über 1.500 Jahre alte Tradition gepflegt.

Vatikan: Papst Franziskus wurde am Mittwoch überschwänglich am Petersplatz in Empfang genommen. Er hatte zuvor zwei Privataudienzen. Es ging dabei um Gerichtsurteile, die sich gegen lebensverlängernde Maßnahmen für zwei Kranke aussprachen.

Frankreich: Gestampft wird auch in Saint-Denis - denn da machen T-Rex, Stegosaurus und Triceratops derzeit die Gegend unsicher. Eine neue Ausstellung entführt Besuchern noch bis September in die Welt der Dinos.

Großbritannien: In London ist das Commonwealth-Treffen offiziell eröffnet worden. Dabei donnerten nicht nur die Kanonen - auch Queen Elisabeth sorgte für einen Paukenschlag: Sie wünschte sich, dass ihr Sohn Charles zukünftig Oberhaupt der Commonwealth-Staaten werden wird. Diese Funktion ist eigentlich nicht vererbbar.