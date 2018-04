Anlässlich des 92. Geburtstages von Königin Elizabeth II. sind in London Salutschüsse abgefeuert worden. Im Hyde Park und an der Themse ertönten die traditionellen knallenden Geburtstagsgrüße. Zu Ehren der Monarchin findet zudem ein Konzert statt, an dem die Jubilarin teilnehmen wird. Sonst verbringt sie ihre Geburtstage meist im privaten Kreis. Elizabeth II. wurde am 21. April 1926 geboren, 1952 wurde sie Königin.