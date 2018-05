Vulkan auf Java speit kilometerhoch Asche

Der etwa 2900m hohe Vulkan Gunung Merapi ("Berg des Feuers") auf der indonesischen Insel Java spuckte am Freitag Asche mehr als fünf Kilometer in die Höhe und trieb damit mehrere hundert Menschen in die Flucht. Lava sei bisher keine ausgetreten, gab ein Behördensprecher an.

Indonesien liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Entlang dieses Gürtels kommt es häufiger zu Erdbeben und Vulkanausbrüchen. Allein in Indonesien gibt es etwa 130 aktive Vulkane.

Der Merapi gilt als einer der gefährlichsten Vulkane der Welt.

Photo: Shopan Pangestu