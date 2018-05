Heute Abend: Europa-League-Endspiel in Lyon

Der frühere portugiesische Nationalspieler Luis Figo setzt auf Atletico:

„Ich hoffe einfach, dass wir ein sehr gutes Spiel mit vielen Toren genießen können. Meiner Meinung nach ist Atletico Madrid wegen der Ergebnisse der vergangenen Jahre nicht nur in der Europa League, sondern auch in der Champions League, leicht favorisiert. Doch auch Marseille hat eine gute Mannschaft, einen guten Trainer und in diesem Wettbewerb tolle Leistungen gezeigt. Also mal abwarten“, so Figo.

Éric Abidal, der während seiner Karriere unter anderem für den FC Barcelona spielte, hofft als Franzose auf einen Sieg von Marseille:

„Aber man kennt Atleticos Entschlossenheit und Erfahrung", gibt er zu bedenken. „Der Trainer geht voran und gibt den Spielern seit Jahren dieselbe Botschaft mit auf den Weg. Ich glaube nicht, dass sich die Mannschaft diese Möglichkeit entgehen lassen wird, einen Titel zu gewinnen. Marseilles Spieler müssen vorbereitet sein - und ich glaube, sie sind es auch“, sagt Abidal.

Olympique Marseille gegen Atletico Madrid: Gesucht wird der Sieger der Europa League – und damit der Nachfolger von Vorjahressieger Manchester United.