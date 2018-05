Philip Roths Tod löst weltweit Trauer aus

Mit Philip Roth ist einer der bedeutendsten US-Autoren der Gegenwart gestorben. Sein Tod löst weltweit Trauer aus.

In den sozialen Medien melden sich Fans und Kollegen zu Wort, würdigen Roth als genialen Chronisten der USA, als Provokateur, der in seinen gut 30 Werken nie ein Blatt vor den Mund nahm. Auch im Ruhestand behielt Roth seine kritische Stimme. US-Präsident Donald Trump bezeichnete er als „größenwahnsinnigen Betrüger“, als „üble Summe all seiner eigenen Unzulänglichkeiten.“