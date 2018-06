Diese Frau aus San Diego in Kalifornien bekommt riesigen Applaus, nachdem ein nicht regelkonform gespielter Ball in ihrem Bierglas landete. Unter dem Beifall der Menge leerte sie ihr verbleibendes Bier in einem Zug. Die gelungene Landung ereignete sich bei einem Spiele zwischen den San Diego Padres und Atlanta Braves am 05. Juni in San Diego.