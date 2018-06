Fußball-WM Russland: Erdmännchen tippen auf Sieg für Gastgeber im Eröffnungsspiel

Erdmännchen in einem britischen Zoo haben das Ergebnis des Eröffnungspiels am 14. Juni prognostiziert und schlagen einstimmig vor, dass Gastgeber Russland gegen Saudi-Arabien gewinnt.

Die sagenumwobenen Erdmännchen im Drayton Manor Park und Zoo in der Nähe von Tamworth in Staffordshire haben bereits in der Vergangenheit erfolgreich die Ergebnisse von Sporereignissen vorhergesagt.

Gerüchten aus dem Zoo zufolge, soll England am 18. Juni sein Eröffnungsspiel gegen Tunesien gewinnen.