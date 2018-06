Football for Frienship: WM der Jugend

Noch internationaler als die Weltmeisterschaft ist das "Football for Friendship"-Projekt: Junge Fußballspieler aus 211 Ländern sind nach Moskau gereist, um an dem Turnier teilzunehmen. Die 12 Jahre alten Kinder wurden in 32 internationale Mannschaften eingeteilt. Jeder von ihnen hat auch ein Ticket für das Eröffnungsspiel am Donnerstag.