3:0 - Kolumbien schickt Polen nach Hause

Kolumbien hat in der Gruppe H das WM-Aus Polens besiegelt. Die Lewandowski-Elf hat nach der zweiten Pleite in Folge keine Chance mehr auf das Erreichen des Achtelfinales. Yerry Mina noch vor der Halbzeit sowie Juan Cuadrado und Goalgetter Radamel Falcao waren die Torschützen für die Südamerikaner. Die können mit einem Sieg über Senegal im letzten Gruppenspiel noch aus eigener Kraft die K.o.-Runde erreichen. Für Lewandowski und Co wird das finale Match gegen Japan zum Schaulauf.