Bunte Woche: WM-Feierei in Paris und schnelle Finger in Madrid

In der vergangenen Woche war Frankreich weiter im Fußballfieber: Die Heimkehrer aus Russland wurden auf den Champs-Elysée, der Pariser Prachtstraße, gebührend gefeiert.

Auch in Zagreb wurde der Vize-Weltmeister mit offenen Armen empfangen. Der WM-Außenseiter hatte zahlreiche Kroaten mit der guten WM-Leistung in ihren Bann gezogen.

Ein beeindruckendes Zeitraffervideo zeigt die Welt aus der Sicht der Internationalen Raumstation. Der deutsche Astronaut Alexander Gerst zeigt darin, was er an einem Tag zu sehen bekommt: "Ein kurzer Flug von den USA nach Afrika".

In Madrid trafen sich Menschen mit einer besonderen Leidenschaft: Dem schnellen Lösen von Zauberwürfeln, auch Rubik's Cube genannt. In Sekundenschnelle werden die Plastikwürfel untersucht und so hingedreht, dass jede Seite nur aus Steinchen der gleichen Farbe bestückt ist.