May besucht "Brexit-Problem-Region" Nordirland

Theresa May am Brexit-Knackpunkt Nordirland. Wie soll der Grenzverkehr zwischen dem britischen Nordirland und EU-Mitglied Irland nach dem "Brexit" aussehen? Von der britischen Premierministerin wird ein Konzept erwartet.

Die Frage nach Grenzkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland gilt als kniffligstes Problem der Brexit-Verhandlungen. Eigentlich wollen alle Seiten Kontrollen verhindern, doch es ist unklar, wie das gehen soll, wenn

Großbritannien die Europäische Zollunion verlässt und es dann zwischen

Irland und Nordirland eine EU-Außengrenze gibt.

Im Frühjahr hatte May energisch den Vorschlag der EU zurückgewiesen, Nordirland nach einem Brexit notfalls de facto im EU-Binnenmarkt und in der Zollunion zu belassen. Ein solches Vorhaben "würde den gemeinsamen britischen Markt aufbrechen" und sei deshalb nicht akzeptabel, sagte die Premierministerin in einer Grundsatzrede.