Quallenvielfalt in Japan

Eigentlich gehören sie für uns Menschen doch eher zu den lästigen Sorten unter den Tieren: Beim Baden in der freien Natur beschert uns das Sekret des ein oder anderen Exemplars unangenehme Ausschläge und brennenden Schmerz. Aber mit sicherem Abstand betrachtet, ist ihre Vielfalt an Formen und Farben doch beeindruckend. 60 verschiedene Arten beherbergt das Kamo Aquarium in Japan - und bietet damit eine der grö´ßten Ausstellungen weltweit. Jedes Jahr kommen rund zwei Millionen Besucher, um die Medusen zu bestaunen. Die Tiere bestehen zu 98 Prozent aus Wasser und besitzen kein Gehirn.