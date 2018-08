Siegburg bei Bonn: mehr als 40 Verletzte durch Feuer an ICE-Strecke

Bei einem Brand an der wichtigen Bahnstrecke Köln-Frankfurt sind rund 40 Menschen verletzt worden, sechs davon schwer. Das teilte ein Sprecher des Rhein-Sieg-Kreises mit. Acht Häuser seien bei dem Feuer in Brand geraten oder verbrannt - insgesamt seien rund 100 Menschen von dem Unglück betroffen, unter anderem weil sie in den Häusern lebten und in Sicherheit gebracht worden seien.