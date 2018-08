Mann stiehlt Passagierflugzeug in Seattle und stürzt damit ab

Am Flughafen von Seattle an der Westküste der USA hat ein Mann ein Flugzeug gestohlen und ist damit abgestürzt. Der 29-jährige Mitarbeiter des Flughafens bemächtigte sich der Maschine in einer Wartungshalle. Zwei Kampfflugzeuge stiegen auf, sie haben nach Angaben des Sheriffbüros aber nichts mit dem Absturz zu tun. Das gestohlene Flugzeug ging kurz nach dem Start auf einer wenig bevölkerten Insel nieder. Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine zweimotorige Maschine für rund 70 Passagiere, an Bord war aber vermutlich sonst niemand.