3000 Teilnehmer bei Drachenfestival in Sri Lanka

Über 3000 Menschen haben in Sri Lankas Hauptstadt Colombo an einem Lenkdrachen-Festival teilgenommen. Drachenfans aus ganz Asien versammelten sich in der Parkanlage Galle Face Green, um außergewöhnliche und teils auch selbstgefertigte Modelle in die Lüfte steigen zu lassen.

Es war die zweite Ausgabe des „Derana International Kite Festivals.“ Veranstalter ist der örtliche Fernsehsender Ada Derana. Ein Sprecher sagte, man hoffe, das Festival zu einem jährlichen Ereignis machen zu können.