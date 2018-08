Treglio: Ein italienisches Dorf wird bunt bemalt

Treglio in den Abruzzen. Nicht einmal 2000 Menschen leben hier.

Und doch ist das Dorf über seine Grenzen hinaus bekannt.

Jahr für Jahr kommen zahlreiche Künstler hierher, um während der "Internationalen Fresko-Woche" Bilder an die Wände Treglios zu malen, beziehungsweise, um genau zu sein, Fresken.

Dazu gibt es Kurse, um diese alte italienische Malereitechnik kennenzulernen oder zu perfektionieren.

Und so sind außer den Künstlern selbst auch zahlreiche Kunststudenten aus aller Welt in Treglio und malen eifrig an die Wände.

Wie in alten Zeiten muss so ein Fresko zunächst vom Hausbesitzer bestellt werden, dann entscheidet die Stadtverwaltung darüber, bevor es losgehen kann.

Die Internationale Fresko Woche gibt es inzwischen seit 18 Jahren.

Letztendlich, sagen die Veranstalter, soll Treglio zu einer großen Open-Air-Galerie werden.