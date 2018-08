Rechtsextreme Randale nach tödlicher Messerstecherei in Chemnitz

In Chemnitz ist das Stadtfest wegen der tödlichen Messerstecherei in der Nacht am Sonntag um 16 Uhr beendet worden. Nach dem Tod eines 35-Jährigen gab es auch - offenbar von rechtsextremen Gruppen organisierte - Proteste, an denen laut der Polizei Sachsen etwa 800 Menschen teilnahmen. Es wurden auch Polizisten mit Flaschen beworfen.

Laut mehreren Medien wurden bei den spontanen Demonstrationen Parolen wie "Wir sind das Volk" und Slogans gegen Ausländer gebrüllt. Zu den Protesten aufgerufen haben soll auch die rechtsextreme Fußballfan-Gruppe "Kaotic Chemnitz" - später habe diese den Facebook-Post aber wieder gelöscht.