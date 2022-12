Wer hat gewonnen? Spanische Weihnachtslotterie bringt wieder Millionen unter die Leute

Millionen Menschen in Europa kaufen Woche für Woche ein Lotterielos, in der Hoffnung auf das große Geld und damit vielleicht auch auf das große Glück oder zumindest auf ein angenehmeres Leben. So auch zur Weihnachtszeit in Spanien.

Es ist ein Klassiker der Vorweihnachtszeit in Spanien: Die Verkündung der Gewinner des El Gordo, der millionenschweren Feiertagslotterie.

In diesem Jahr fiel der Große Preis dem Los mit der Nummer 5490 zu: Satte vier Millionen Euro werden an mehrere Personen ausgeschüttet. Doch es gibt viele Preise, insgesamt 15.000 sogar. Alles in allem kamen seit Bestehen dieser Lotterie rund 2,5 Milliarden Euro unter die Leute.

"Wir haben Lose für El Gordo verkauft. Jedes Jahr verkaufen wir mehr davon. Aber in diesem Jahr haben wir tatsächlich das Ticket der Tickets verkauft. Das war seit fünf Jahren unser Ziel", so berichtet ein Händler, der auch Lose anbietet.

Im ganzen Land kam es zu Szenen des Überschwangs. Viele Arbeitskollegen haben Lose gemeinsam gekauft. So auch diese Frau:

"Es war so aufregend. Ich war oben und hatte andere Dinge zu tun. Und plötzlich hörte ich meine Kollegen schreien. Ich wusste erst gar nicht, was los war."

Die Weihnachslotterie beschert den Spaniern seit nun 200 Jahren satte Gewinne. Doch über das Internet können mittlerweile auch Menschen außerhalb Spaniens ihr Glück versuchen.