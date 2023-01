Nach dem Chaos in der brasilianischen Hauptstadt ist der frühere Justizminister, Anderson Torres, festgenommen worden. Die Polizei verhaftete ihn nach seiner Rückkehr aus Florida.

Der Oberste Gerichtshof hatte einen Haftbefehl gegen den früheren Minister Jair Bolsonaros ausgestellt. Es werden ihm geheime Absprachen mit Tausenden von Protestierenden vorgeworfen, die am Sonntag den Präsidialpalast, das Parlamentsgebäude und das Oberste Gericht in Brasilia gestürmt hatten, um so den Amtsantritt von Luiz Inacio Lula da Silva zu verhindern.

Darüber hinaus stellten Ermittler:innen bei ihm Dokumente mit einem Aktionsplan sicher - angefangen bei der Stichwahl Ende Oktober bis hin zum 8. Januar, Tag der Amtseinführung Lulas.

Torres werden ebenfalls Versäumnisse in seiner neuen Funktion als Sicherheitschef der brasilianischen Hauptstadt vorgeworfen. Nach den Tumulten wurde er umgehend entlassen.

Wie sein früherer Chef Bolsonaro befand sich auch Torres in den USA, als die gewaltsamen Proteste ausbrachen.