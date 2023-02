US-Außenminister Antony Blinken hat bei einem Besuch in der Türkei darauf gedrungen, eine baldige Aufnahme Schwedens und Finnlands in die NATO zu ermöglichen. Der US-Außenminister betonte die wichtige Rolle der Türkei in der Allianz, die angesichts der "russischen Bedrohung" gestärkt werden müsse:

"Die USA schätzen den Beitrag der Türkei als langjähriges und aktives Mitglied der NATO sehr. Wir werden weiter zusammenarbeiten, um unser Bündnis zu stärken und auszubauen, auch durch den Beitritt Schwedens und Finnlands. Er wird dazu beitragen, dem Bündnis noch stärkere und effizientere Mittel zur Verfügung zu stellen."

Ankara verlangt, dass Stockholm "politische, finanzielle und militärische Unterstützung" für die Kurden einstellt und blockiert die Aufnahme Schwedens bislang.

Der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu erklärte: "Relativ gesehen sind unsere Probleme mit Finnland kleiner als mit Schweden. Der Zeitplan, den Sie uns in Bezug auf den NATO-Gipfel in Vilnius mitgeteilt haben, steht also im Zusammenhang mit den Schritten, die Schweden unternehmen wird."

Nach jahrzehntelanger Neutralität hatten Schweden und Finnland im Mai 2022 angesichts des Ukraine-Krieges eine Aufnahme in das Militärbündnis beantragt.

Bei dem Treffen ging es auch um die Lieferung von F-16-Kampfjets an die Türkei, ein Rüstungsgeschäft mit den USA, das wegen der türkischen Blockadehaltung gegenüber der NATO-Aufnahme Schwedens und Finnlands zurückgestellt worden war.