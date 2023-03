27 Jahre Haft für kambodschanischen Oppositionsführer

Ein kambodschanisches Gericht hat den führenden Oppositionspolitiker Kem Sokha wegen Hochverrats zu 27 Jahren Haft verurteilt. Unmittelbar nach dem Urteilsspruch wurde der 69-Jährige unter Hausarrest gestellt. Das Gericht entzog ihm auch das Wahlrecht und untersagte ihm, für ein politisches Amt zu kandidieren. Er hat einen Monat Zeit, um gegen das Urteil und die Gefängnisstrafe Berufung einzulegen, soAng Udom, ein Anwalt von Kem Sokha, gegenüber Reportern.

Nach Ansicht von Menschenrechtsgruppen ist das Urteil politisch motiviert. Kem Sokha hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe wiederholt bestritten.

"Es ist sehr ungerecht für ihn und das Volk. Er ist unschuldig, das ist politischer Druck."

Kem Sokha war Mitbegründer der inzwischen aufgelösten Kambodschanischen Nationalen Rettungspartei und ist seit langem ein Gegner von Hun Sen, Asiens dienstältestem Staatschef.

Kem Sokha wurde 2017 in einer nächtlichen Aktion mit Hunderten von Sicherheitskräften verhaftet. Ihm wurde vorgeworfen, einen "geheimen Plan" in Zusammenarbeit mit ausländischen Organisationen ausgeheckt zu haben, um die Regierung des langjährigen Machthabers Hun Sen zu stürzen.

Hun Sen habe die demokratischen Freiheiten zurückgedrängt und die Gerichte benutzt, um Oppositionelle zu unterdrücken, und zahlreiche Oppositionsaktivisten und Menschenrechtsverteidiger inhaftiert, so Regierungskritiker.

Der US-Botschafter in Kambodscha, W. Patrick Murphy bezeichnete den Prozess und das Urteil als "Justizirrtum". Im vergangenen August traf US-Außenminister Antony Blinken Kem Sokha während eines Besuchs in Phnom Penh, wo er in Gesprächen mit Hun Sen auch seine Besorgnis über die Demokratie des Königreichs zum Ausdruck brachte.

Kambodscha ist unter Hun Sen zum Einparteienstaat geworden

Im vergangenen Jahr wurden zahlreiche Oppositionelle wegen Hochverrats verurteilt, einige davon in Abwesenheit - weiterer Druck auf Oppositionelle im Vorfeld der Wahlen.

Letzten Monat ordnete Hun Sen die Schließung eines der wenigen verbliebenen unabhängigen Medien des Landes an, nachdem er sich über einen Bericht über seinen Sohn beschwert hatte.

Der Prozess gegen Kem Sohka veranschauliche das "erschreckende Problem der staatlichen Kontrolle der Justiz in dem Land", sagte Chak Sopheap, Geschäftsführer des kambodschanischen Zentrums für Menschenrechte.