Papst Franziskus hat den Kindern erlaubt, die Sahne von seiner Torte mit den Fingern zu naschen. Auch schien es ihm Freude zu machen, dass er selbst mit in eine Akrobatiknummer einbezogen wurde. Der Papst, der am Samstag 86 Jahre alt wurde, sagte, er wolle auch die Kinder in der Ukraine nicht vergessen und für sie beten.