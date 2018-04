Eichhörnchen auf Rädern

Türkisches Eichhörnchen ohne Vorderpfoten bekommt prothetischen Radsatz

Das Eichhörnchen, genannt Karamel, wurde in einer Tierfalle in der südöstlichen türkischen Stadt Batman gefunden, sagte der Tierarzt und Tieraktivist Tayfun Demir.

Orthopäden der Aydin Universität in Istanbul entwarfen die Prothesenräder für ihn. Einer von ihnen, Mustafa Gultekin, sagte, sie würden warten, bis sich Karamel an das neue Gerät gewöhnt hat, bevor sie in die nächste Phase übergehen, die darin bestehen würde, das Eichhörnchen mit dauerhaften Prothesen zu versorgen.