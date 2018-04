Geheimdienst holt 80 Verdächtige in die Türkei zurück

Seit dem Putschversuch vom Juli 2016 hat der türkische Geheimdienst 80 Verdächtige aus dem Ausland in die Türkei zurückgeholt. Das hat Regierungssprecher Bekir Bozdag laut der Nachrichtenagentur AFP in einem Gespräch mit dem Sender Habertürk erklärt. Gleichzeitig deutete Bozdag an, dass der Ausnahmezustand in der Türkei wahrscheinlich verlängert werde.