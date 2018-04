Zahlreiche Zuschauer strömten ins Intercontinental Sanctuary Cove Resort zum Finale der Poseidon Games. Das Hotel an der Gold Coast in Australien war Gastgeber dieses ersten offiziellen Sportereignisses. Fans der Hydroflight-Community erlebten zwei Tage lang akrobatische Auftritte mit Quads, Front Flips und Double Front Flips. Laut Angaben der Veranstalter hatte die Branche einen großen Sprung in der technischen Entwicklung gemacht.