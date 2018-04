Im Geschwindkeitsrausch: Eissegler auf dem Baikalsee

Frostige Temperaturen, Wind und eine tragende Eisdecke - für Fans dieser Sportart sind sie ein absolutes Muss. Zahlreiche Anhänger des Eissegelns haben sich zum Baikal Ice Cup am gleichnamigen See in Russland eingefunden. Die Faszination des Sports liegt vor allem in seiner Geschwindigkeit - mit rund 100 Kilometern pro Stunde fegen die Eisboote über den gefrorenen See.

"Also wir segeln hier drei Runden, ungefähres Timelimit für eine Runde sind 9 Minuten, d.h. ungefähr 15 -18 Minuten segeln wir hier auf dem Kurs mit Geschwindigkeiten bis zu 100 Stundenkilometern."