"Christo" in Zürich

Der Verhüllungskünstler Christo hat in Zürich einen Querschnitt seines Schaffens präsentiert. Die Galerienausstellung zeigt Zeichnungen, Pläne und Foto­grafien, mit deren Verkauf Christo und seine 2009 verstorbene Partnerin Jeanne-Claude ihre Projekte finanzierten. Darunter auch sein neuestes Projekt "The Mastaba" - das Wort bezeichnete in Mesopotamien eine Sitzbank - das im Juni in London eingeweiht wird.