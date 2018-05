Nord- und Südkorea: Funkstille dank diplomatischer Annäherung

Die Annäherung zwischen Süd- und Nordkorea nimmt weiter Gestalt an. Südkoreanische Soldaten haben damit begonnen, an der Grenze zu Nordkorea Lautsprecher abzubauen. Diese dienten zu Propagandazwecken: Südkorea ließ die Grenze zu Nordkorea mit Kritik an der Regierung in Pjöngjang und mit koreanischer Popmusik beschallen.