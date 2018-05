USA: Flugzeugabsturz über Highway

Im US-Bundesstaat Georgia ist ein Militärflugzeug in unmittelbarer Nähe eines Highways und einer Bahntrasse abgestürzt. Mindestens fünf Menschen kamen ums Leben.

Das Flugzeug gehörte zur Nationalgarde von Puerto Rico und befand sich auf einem Übungsflug, wie ein Militärsprecher bestätigte. Auf der Passagierliste standen neun Menschen. Die Ursache werde noch untersucht.

Bilder von der Absturzstelle zeigen eine mit Trümmerteilen übersäte Straße und eine dichte Rauchwolke. Lokalen Medien zufolge seien keine Autos oder Züge getroffen worden. Die Maschine vom Typ C-130 Hercules war am Mittwochmittag (Ortszeit) kurz nach dem Start vom Flughafen Savannah Hilton über dem befahrenen Highway abgestürzt.

Die Unglücksmaschine war auf ihrem letzten Flug und sollte in Tucson in Arizona außer Dienst gestellt werden. Das Flugzeug war bereits 60 Jahre lang im Betrieb und wurde noch vergangenes Jahr bei den Rettungseinsätzen nach den Hurrikanen "Irma" und "Maria" in der Karibik eingesetzt.

US-Präsident Donald Trump schrieb auf Twitter, er sei über das Unglück unterrichtet worden. Er rief dazu auf, für die Opfer und ihre Familien zu beten.

Auch der Gouverneur von Puerto Rico, Ricardo Rossello, zeigte sich bestürzt über das Unglück. Seine Gedanken seien bei den Familien der Crew, schrieb er auf Twitter.