Erdogan kündigt neue Militäreinsätze in Nordsyrien an

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat weitere Militäreinsätze in Nordsyrien angekündigt. Sie würden so lange fortgesetzt, bis kein einziger Terrorist mehr übrig sei. "In der neuen Amtsperiode wird die Türkei den Operationen 'Euphrat-Schild' und 'Olivenzweig' neue Operationen hinzufügen", sagte Erdogan in Istanbul. Er meinte damit eine grenzübergreifende Offensive in Syrien 2016 und die Offensive in Afrin in diesem Jahr.