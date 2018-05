Air France-KLM stürzt an der Börse ab

Die Krise bei der Fluggesellschaft Air France verschärft sich. Nach der Rücktrittsankündigung von Konzernchef Jean-Marc Janaillac ist die Aktie von Air France-KLM an der Pariser Börse drastisch abgerutscht. Über 14 Prozent ging es am Wochenbeginn im frühen Handel runter. Es ist für die Fluggesellschaft der größte Ein-Tages-Rückgang in einem Jahrzehnt.

Konzernchef Janaillac hatte seinen Rücktritt am Freitag angekündigt, nachdem er im Tarifkonflikt mit den Air France-Beschäftigten eine schwere Schlappe erlitten hatte.