Größtes Faschistentreffen Europas? Kroatische Gedenkfeier sorgt für Aufregung

Wenige Tage nach der österreichischen Holocaust-Gedenkfeier in Mauthausen soll nun das angeblich größte Faschistentreffen Europas stattfinden. Die Partisanen, die von den KZ-Hinterbliebenen noch wertschätzend besungen wurden, werden am Samstag hingegen angeklagt. Tausende Kroaten pilgern nach Bleiburg in Kärnten um dem Tod der Ustascha-Soldaten des faschistischen Kroatiens zu gedenken. Diese wurden nach dem zweiten Weltkrieg an kommunistische Partisanen ausgeliefert.