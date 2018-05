Der ägyptische Liverpool-Spieler Mohamed Salah ist jetzt in einer Ausstellung des British Museum in London vertreten, zumindest seine mintgrünen Fußballschuhe. Zukünftig finden Museumsbesucher die Schuhe des Rekordschützen direkt neben altertümlichen Sandalen. Das British Museum will so die Geschichte eines modernen ägyptischen Idols erzählen.